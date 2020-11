மாநில செய்திகள்

சென்னை, கடலூர், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அடுத்த 5 மணி நேரத்துக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + Chennai, Cuddalore and Tiruvallur districts will receive heavy rains for the next 5 hours - Indian Meteorological Department

