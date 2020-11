தேசிய செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க ஒருபோதும் அனுமதி தரமுடியாது - தமிழக அரசு திட்டவட்டம் + "||" + Never going to allowed to operate Sterlite again: TN Govt took firm stands in Supreme court

