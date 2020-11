தேசிய செய்திகள்

உலகம் மீண்டும் இந்தியாவை நோக்கி வருகிறது - பிரதமர் மோடி பெருமிதம் + "||" + Both Sardar Vallabhbhai Patel and Jainacharya Vijay Vallabh Ji dedicated their lives to the service of nation

உலகம் மீண்டும் இந்தியாவை நோக்கி வருகிறது - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்