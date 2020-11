மாநில செய்திகள்

மழைபாதிப்பு இருந்தால் 101-ல் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம் - டிஜிபி ஜாபர்சேட் தகவல்