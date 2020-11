மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 விடைத்தாள் நகலை நாளை முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு + "||" + Copies of Plus-1 and Plus-2 farewell papers can be downloaded from tomorrow - State Examinations Directorate Announcement

பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 விடைத்தாள் நகலை நாளை முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு