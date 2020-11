தேசிய செய்திகள்

சபரிமலையில் கடும் கட்டுப்பாடுகள்: சமூக இடைவெளியுடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Strict restrictions on Sabarimala: Sami darshan of devotees waiting in long queues with social gaps

சபரிமலையில் கடும் கட்டுப்பாடுகள்: சமூக இடைவெளியுடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்