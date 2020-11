தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 4 மாதங்களுக்குப்பின் 30 ஆயிரத்திற்கு கீழ் குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு + "||" + With 29,164 new COVID19 infections, India's total cases rise to 88,74,291. With 449 new deaths,in last 24 hrs

