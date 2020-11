மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத முதல் மாவட்டமானது பெரம்பலூர் + "||" + Perambalur is the first corona free district in Tamil Nadu

