தேசிய செய்திகள்

நிதி பகிர்வு இறுதி அறிக்கை நகலை நிதி மந்திரியிடம் வழங்கிய 15-வது நிதி குழு + "||" + The 15th Finance Committee submitted a copy of the final report on the allocation of funds to the Minister of Finance

நிதி பகிர்வு இறுதி அறிக்கை நகலை நிதி மந்திரியிடம் வழங்கிய 15-வது நிதி குழு