மாநில செய்திகள்

பாஜக-வை வளர்ப்பதற்காகவே அமித்ஷா போன்ற தலைவர்கள் தமிழகம் வருகின்றனர் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Leaders like Amit Shah are coming to Tamil Nadu to nurture the BJP - Minister Jayakumar

பாஜக-வை வளர்ப்பதற்காகவே அமித்ஷா போன்ற தலைவர்கள் தமிழகம் வருகின்றனர் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்