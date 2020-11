மாநில செய்திகள்

10, 11, 12ம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வு குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + Minister Senkottayan informs about the general examination for 10th, 11th and 12th class

10, 11, 12ம் வகுப்புக்கான பொதுத்தேர்வு குறித்து அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்