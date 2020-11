மாநில செய்திகள்

மழை, வெள்ளம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் - அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் + "||" + Do not believe the rumors about rain and floods on social media - Minister R.P. Udayakumar

மழை, வெள்ளம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் - அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார்