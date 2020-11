தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பனிச்சரிவில் சிக்கி ராணுவ வீரர் ஒருவர் உயிரிழப்பு: 2 பேர் காயம் + "||" + One Army soldier died and two were injured in an avalanche at Roshan Post in Tanghdar area of Kupwara district at around 8 pm last nigh

