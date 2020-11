கிரிக்கெட்

“விராட் கோலி 2 வீரர்களுக்கு நிகரானவர்” - க்ளென் மெக்ராத் கருத்து + "||" + Virat is worth two players, as batsman and captain - Glenn McGrath says

“விராட் கோலி 2 வீரர்களுக்கு நிகரானவர்” - க்ளென் மெக்ராத் கருத்து