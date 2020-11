உலக செய்திகள்

ஜோ பைடனின் அமைச்சரவையில் 2 இந்தியர்கள் இடம் பெற வாய்ப்பு? + "||" + Indian Americans Vivek Murthy, Arun Majumdar among likely in Biden’s Cabinet

ஜோ பைடனின் அமைச்சரவையில் 2 இந்தியர்கள் இடம் பெற வாய்ப்பு?