உலக செய்திகள்

கொரோனா தொற்று; ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒவ்வொரு 17 வினாடிக்கு ஒருவர் உயிரிழப்பு + "||" + Corona infection; One death every 17 seconds in European countries

கொரோனா தொற்று; ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒவ்வொரு 17 வினாடிக்கு ஒருவர் உயிரிழப்பு