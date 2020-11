உலக செய்திகள்

சமோவா நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா பாதிப்பு; அமைதி காக்க பிரதமர் வேண்டுகோள் + "||" + Corona impact for the first time in Samoa; PM request to keep the peace

சமோவா நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா பாதிப்பு; அமைதி காக்க பிரதமர் வேண்டுகோள்