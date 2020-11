உலக செய்திகள்

10 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக வெனிசூலாவுக்கு தூதரை நியமித்தது, அமெரிக்கா + "||" + US appoints first Venezuela ambassador in a decade amid tensions

