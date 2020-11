மாநில செய்திகள்

சீர்மிகு நகர திட்டப்பணிகளை செயல்படுத்துதல்: தரவரிசை பட்டியலில் சேலம் மாநகராட்சி 8வது இடம் - முதலமைச்சர் வாழ்த்து + "||" + Implementation of Sirmigu City Projects: Salem Corporation 8th in the Rankings - Chief Minister Greeting

சீர்மிகு நகர திட்டப்பணிகளை செயல்படுத்துதல்: தரவரிசை பட்டியலில் சேலம் மாநகராட்சி 8வது இடம் - முதலமைச்சர் வாழ்த்து