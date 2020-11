தேசிய செய்திகள்

காரில் பயணிக்கும்போதும் முகக்கவசம் அணிவது நல்லது - டெல்லி சுகாதார மந்திரி சத்யேந்திர ஜெயின் + "||" + There's no harm in wearing a mask inside the car also,Delhi Health Minister Satyendar Jain

காரில் பயணிக்கும்போதும் முகக்கவசம் அணிவது நல்லது - டெல்லி சுகாதார மந்திரி சத்யேந்திர ஜெயின்