மாநில செய்திகள்

லடாக் எல்லையில் விபத்தில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி ராணுவ வீரர் கருப்பசாமி குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி இரங்கல் + "||" + Chief Minister Palanisamy pays condolences to the family of Karuppasamy, a Thoothukudi soldier who died in an accident on the Ladakh border

லடாக் எல்லையில் விபத்தில் உயிரிழந்த தூத்துக்குடி ராணுவ வீரர் கருப்பசாமி குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி இரங்கல்