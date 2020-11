தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் மீண்டும் அத்துமீறல்: பாதுகாப்பு படை வீரர் ஒருவர் வீர மரணம் + "||" + Army personnel killed in ceasefire violation by Pakistan in J-K’s Rajouri district

