மாநில செய்திகள்

மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் ஒதுக்கப்படும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை தி.மு.க ஏற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + DMK to accept tuition fees for government school students to be admitted to medical colleges - MK Stalin's announcement

மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் ஒதுக்கப்படும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை தி.மு.க ஏற்கும் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு