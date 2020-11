மாநில செய்திகள்

“நீர் மேலாண்மையில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு தமிழகம் முன்னோடியாக இருக்கிறது” - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + "Tamil Nadu is a pioneer for other states in water management" - Chief Minister Palanisamy

“நீர் மேலாண்மையில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு தமிழகம் முன்னோடியாக இருக்கிறது” - முதலமைச்சர் பழனிசாமி