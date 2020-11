மாநில செய்திகள்

தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு அளித்தது உதவிகள் அல்ல உரிமைகள்; அமித்ஷா பேச்சு + "||" + The Central Government did not provide assistance to TN but rights; Amitsha speech

தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு அளித்தது உதவிகள் அல்ல உரிமைகள்; அமித்ஷா பேச்சு