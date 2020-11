மும்பை,

பிரபல இயக்குனர் ராம்கோபால் வர்மா சசிகலா' என்கிற பெயரில் திரைபப்டம் எடுக்கபோவதாக அறிவித்து புதிய சர்ச்சையில் சிக்கி உள்ளார்.

தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மறைந்த தமிழக முதல்-அமைச்சர் ஜெயலலிதாவும் அவரது தோழி சசிகலாவும் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்திருக்கும் வர்மா, "சசிகலா என்கிற திரைப்படத்தை இயக்க உள்ளேன். எஸ் என்கிற பெண்ணும், ஈ என்கிற ஆணும் ஒரு தலைவரை என்ன செய்தார்கள் என்பது பற்றிய கதை இது. தமிழக தேர்தலுக்கு முன் திரைப்படம் வெளியாகும் என டுவீட் செய்துள்ளார்.

Making a film called SASIKALA.. it’s about what a woman S and a man E did to a Leader ..Film will release before TN elections on the same day as the biopic of the Leader



“it is easiest to kill , when you are the closest”

-Ancient Tamil Saying pic.twitter.com/VVH61fxLL5