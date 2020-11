தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் 7 டன் மலர்களால் புஷ்ப யாகம் + "||" + Flower offering with 7 tons of flowers at Tirupati Ezhumalayan Temple

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் 7 டன் மலர்களால் புஷ்ப யாகம்