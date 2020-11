தேசிய செய்திகள்

கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தை 35% வரை குறைக்க இலக்கு: பிரதமர் மோடி + "||" + Efforts are on to increase usage of natural gas by 4 times: PM Modi

கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தை 35% வரை குறைக்க இலக்கு: பிரதமர் மோடி