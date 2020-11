தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் பசுவதை, கால்நடைகள் கடத்தலை வெற்றிகரமாக தடுக்கிறோம் - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + We are successfully preventing cattle and cattle smuggling in Uttar Pradesh - First Minister Yogi Adityanath

உத்தரபிரதேசத்தில் பசுவதை, கால்நடைகள் கடத்தலை வெற்றிகரமாக தடுக்கிறோம் - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத்