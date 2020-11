கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் போட்டியில் தொடக்க வீரராக ஆடுவது மகிழ்ச்சி; ரோகித் சர்மா பேட்டி + "||" + The pleasure of playing as a starter in a Test match; Rohit Sharma

டெஸ்ட் போட்டியில் தொடக்க வீரராக ஆடுவது மகிழ்ச்சி; ரோகித் சர்மா பேட்டி