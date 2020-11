சினிமா செய்திகள்

சிம்பு நடித்த ஈஸ்வரன் படத்தில் ரப்பர் பாம்புதான் பயன்படுத்தப்பட்டது; வனத்துறை உறுதி + "||" + The rubber snake was used in the film Eeswaran starring Simbu; Forestry confirmed

சிம்பு நடித்த ஈஸ்வரன் படத்தில் ரப்பர் பாம்புதான் பயன்படுத்தப்பட்டது; வனத்துறை உறுதி