தேசிய செய்திகள்

தேர்தல்கள் 5 நட்சத்திர ஓட்டல்களில் நடத்தப்படுவது இல்லை; காங்கிரஸ் தலைவர்களை சாடிய குலாம் நபி ஆசாத் + "||" + Elections are not held in 5 star hotels; Ghulam Nabi Azad slammed Congress leaders

தேர்தல்கள் 5 நட்சத்திர ஓட்டல்களில் நடத்தப்படுவது இல்லை; காங்கிரஸ் தலைவர்களை சாடிய குலாம் நபி ஆசாத்