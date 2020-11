தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு: நாளை திறந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி

PM Narendra Modi will inaugurate multi-storeyed flats for Members of Parliament on 23rd Nov at 11 am via video conferencing

