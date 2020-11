தேசிய செய்திகள்

மாற்று கட்சியாக உருவெடுக்க உள்கட்சி தேர்தலை நடத்துங்கள்: காங். மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் + "||" + Congress should hold polls if it wants to become a national alternative, says Ghulam Nabi Azad

மாற்று கட்சியாக உருவெடுக்க உள்கட்சி தேர்தலை நடத்துங்கள்: காங். மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத்