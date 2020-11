உலக செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகள் தடையை மீறி பேரணி: விரக்தியில் எதிர்க்கட்சிகள் மக்களின் வாழ்க்கையையும் வாழ்வாதாரத்தையும் அழிக்கின்றன - இம்ரான்கான் கண்டனம் + "||" + In desperation the opposition is destroying the lives and livelihoods of the people Imran Khan

எதிர்க்கட்சிகள் தடையை மீறி பேரணி: விரக்தியில் எதிர்க்கட்சிகள் மக்களின் வாழ்க்கையையும் வாழ்வாதாரத்தையும் அழிக்கின்றன - இம்ரான்கான் கண்டனம்