தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி அவசர பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி? மத்திய அரசு பரிசீலனை + "||" + Emergency use authorization for Covid-19 vaccine to depend on clinical trial data: Harsh Vardhan

கொரோனா தடுப்பூசி அவசர பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி? மத்திய அரசு பரிசீலனை