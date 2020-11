மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து விநியோகம்: முதலமைச்சர் பழனிசாமியுடன் பிரதமர் மோடி நாளை ஆலோசனை + "||" + PM Modi to hold meetings with States over COVID-19 situation

