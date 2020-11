மாநில செய்திகள்

துரைமுருகனை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்க முடியுமா? - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி + "||" + Can Duraimurugan be declared the Chief Ministerial candidate? - Question by Minister Jayakumar

துரைமுருகனை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்க முடியுமா? - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி