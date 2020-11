மாநில செய்திகள்

தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆளுநருடன் இன்று மாலை சந்திப்பு + "||" + Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanichamy will meet the Governor this evening

தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆளுநருடன் இன்று மாலை சந்திப்பு