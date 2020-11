தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வரும் வரையில் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + Still, we will have to be alert until the vaccine is developed, it reaches every person & its effects kick in: UP CM Yogi Adityanath

