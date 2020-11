எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பு; பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வில் முதல் 15 இடங்கள் பெற்ற மாணவர்கள் பங்கேற்கவில்லை

மாநில செய்திகள்

எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பு; பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வில் முதல் 15 இடங்கள் பெற்ற மாணவர்கள் பங்கேற்கவில்லை + "||" + MBBS course; The students who won the first 15 places in the general consultation did not participate

எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பு; பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வில் முதல் 15 இடங்கள் பெற்ற மாணவர்கள் பங்கேற்கவில்லை