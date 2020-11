மாநில செய்திகள்

பணம் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே போலீஸ் பாதுகாப்பு என்றால் ஏழை மக்கள் எங்கே செல்வார்கள்? - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை + "||" + If police protection is only for those who have money, where will the poor go? - Madurai Branch of the High Court

பணம் இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே போலீஸ் பாதுகாப்பு என்றால் ஏழை மக்கள் எங்கே செல்வார்கள்? - உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை