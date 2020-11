சினிமா செய்திகள்

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகர் தவசி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் + "||" + Actor Thavasi suffering from cancer Died without effect of treatment

