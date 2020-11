மாநில செய்திகள்

நிவர் புயல்; அடையாறு, திருவான்மியூர் கடற்கரைகளுக்கு மக்கள் வரவேண்டாம் என எச்சரிக்கை + "||" + Niver storm; Adyar, Thiruvanmiyur warns people not to come to the beaches

நிவர் புயல்; அடையாறு, திருவான்மியூர் கடற்கரைகளுக்கு மக்கள் வரவேண்டாம் என எச்சரிக்கை