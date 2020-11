மாநில செய்திகள்

நிவர் புயல் நாளை காலை அதி தீவிர புயலாக மாறும் - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை + "||" + Nivar Cyclone It will turn into a very severe storm tomorrow morning Chennai Meteorological Center Warning

நிவர் புயல் நாளை காலை அதி தீவிர புயலாக மாறும் - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை