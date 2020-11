கிரிக்கெட்

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் கடந்த பத்தாண்டுகளில் சிறந்த வீரருக்கான விருதுக்கு விராட் கோலி, அஸ்வின் பரிந்துரை + "||" + ICC nominates Kohli, Ashwin for Men’s Player of the Decade Award

