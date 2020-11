தேசிய செய்திகள்

தடையை மீறி 150 அரியவகை கழுகுகளை ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதி அளித்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் + "||" + pakistan pm imran khan allows uae to export 150 falcons despite ban against wildlife protection laws of the-country

தடையை மீறி 150 அரியவகை கழுகுகளை ஏற்றுமதி செய்ய அனுமதி அளித்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான்