மாநில செய்திகள்

சென்னையில் நாளை விடுமுறை கால அட்டவணைப்படி காலை 7 முதல் இரவு 10 மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் + "||" + Metro trains will run in Chennai from 7 am to 10 pm tomorrow as per the holiday schedule

