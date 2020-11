மாநில செய்திகள்

புயல் காரணமாக ஏர் கலப்பை பேரணி டிசம்பர் 2-ந் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு - கே.எஸ்.அழகிரி அறிவிப்பு + "||" + Due to the storm Air Plow Rally Postponed to December 2nd Announcement by KS Alagiri

