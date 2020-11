மாநில செய்திகள்

நிவர் புயலால் தொடர் மழை எதிரொலி: சென்னையில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் + "||" + Echo of continuous rain due to Nivar storm: National Disaster Rescue Force on standby in Chennai

நிவர் புயலால் தொடர் மழை எதிரொலி: சென்னையில் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர்